Дрон ВСУ сбросил боеприпас на здание администрации в Старомихайловке

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на поселок Старомихайловка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, снаряд упал на здание поселковой администрации, в результате атаки ранены двое местных жителей.

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в поселке Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека, их данные уточняются. В самом здании повреждено остекление, — написал Кулемзин.

Он добавил, что после вчерашней атаки ВСУ с использованием беспилотника в Кировском районе Донецка загорелась цистерна для хранения газа. Кулемзин уточнил, что пожар был оперативно локализован, никто не пострадал.

3 марта украинские войска обстреляли населенный пункт Тоненькое. По нему выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. В свою очередь, в 22:50 они обстреляли населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район), выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметра. Сообщается, что обстрелы были совершены со стороны вооруженных формирований Украины.