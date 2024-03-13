Дрон ВСУ сбили в российском регионе Минобороны РФ: беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Украинский беспилотник был перехвачен в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон ВСУ сбили около 19:15 мск.

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении МО.

Еще один беспилотник ВСУ нейтрализовали под Белгородом около 18:30 мск, сообщало Минобороны РФ. БПЛА также был сбит средствами противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении и последующей детонации беспилотника ВСУ в частном жилом секторе села Гостищево Яковлевского городского округа. По словам главы региона, на территории одного из домовладений в результате взрыва была разрушена хозпостройка, среди местных жителей никто не пострадал.

Также 13 марта атаке украинского дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщал Гладков. По словам главы региона, при ударе БПЛА обошлось без пострадавших.