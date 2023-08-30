Дрон ВСУ сбили над Брянском Богомаз: над Советским районом Брянска сбит беспилотник ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канал об уничтожении украинского беспилотника над Брянском. По словам главы региона, жители города не пострадали, одно из зданий получило повреждение. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

Он добавил, что при падении дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания, а также произошло возгорание. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Минувшей ночью Богомаз сообщил о том, что украинские беспилотники самолетного типа трижды атаковали Брянск. Все они были сбиты силами ПВО. По словами губернатора, среди горожан никто не пострадал.

Жители Брянска рассказали о громком звуке взрыва, который был слышен в Володарском и Советском районах города. Также сообщалось о звуке взрыва из центрального района. Хлопок зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения.