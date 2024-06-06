Дрон ВСУ пытался атаковать российский регион Минобороны: беспилотник ВСУ ликвидировали над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область c применением БПЛА самолетного типа, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Это произошло примерно в 10:15 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — сказано в публикации.

Также в МО сообщили, что дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА над территорией Крыма и Белгородской области. Еще одна противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над территорией Ростовской области.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. В результате прилета там начался пожар. В ходе атаки со стороны ВСУ обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что возгорание на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области удалось ликвидировать. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. По словам главы региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.