Дрон ВСУ перехватили в небе над российским регионом МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны пресекли новую атаку украинского беспилотника самолетного типа на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дрон был сбит около 10:10 мск.

Около 10:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее рассказал, что около четырех утра 15 июня силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников. По его данным, цели были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.

Telegram-канал «112» до этого сообщал, что в Ростовской области взорвался автомобиль Volvo, на котором ехал начальник штаба одной из воинских частей Вадим Собесский. По данным канала, по предварительной информации, офицер не пострадал. В какой-то момент в машине начало что-то шипеть, после чего пошел дым. Утверждается, что мужчина успел покинуть авто, вслед за чем практически сразу последовал взрыв.