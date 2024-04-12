Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС во время тушения пожара Сотрудники МЧС пострадали при повторной атаке дрона ВСУ на Горловку

Фото: t.me/mchs_official

В Никитовском районе Горловки (ДНР) из-за атаки дрона ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС РФ, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, в момент инцидента огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме, который загорелся из-за сброса взрывчатого вещества с БПЛА.

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА, — сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасатели получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа, один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. По словам губернатора, в результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их доставили в областную клиническую больницу. Глава региона добавил, что при взрыве беспилотника также был поврежден фасад здания.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выразил мнение, что для защиты России от украинских беспилотников необходимо организовать сплошное радиолокационное поле. Как уточнил Гурулев, радиолокационные станции можно поднимать на аэростатах. Это позволит обеспечить хорошую видимость на большие расстояния. Получив данные о движущемся объекте, у российской армии будет время перейти в состояние боевой готовности, подчеркнул парламентарий.