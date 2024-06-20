Появились кадры пожара на нефтебазе в Тамбовской области SHOT опубликовал видео пожара на нефтебазе под Тамбовом после атаки дрона ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены кадры пожара на территории нефтебазы в Тамбовской области. По предварительным данным, огонь охватил один из резервуаров после атаки беспилотника ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT, что услышали звук мотора, который мог принадлежать беспилотнику, около 04:00. По их словам, вскоре произошел громкий взрыв, после которого над нефтебазой увидели огонь и столб дыма.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил, что возгорание на расположенной в Тамбовской области Платоновской нефтебазе, предположительно, произошло из-за атаки беспилотника. По его словам, в области приняты меры для обеспечения безопасности.

Егоров добавил, что также в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области утром были обнаружены обломки БПЛА. По его словам, дрон разорвался в воздухе, никто не пострадал.

До этого глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики произошел пожар после атаки беспилотника. По его словам, возгорание полностью ликвидировано, пострадавших также нет.