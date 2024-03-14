Дрон ВСУ атаковал ехавший по дороге автомобиль под Белгородом Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово

Фото: МО Украины

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал ехавший по дороге автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали с контузией.

Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. <...> Пострадали два человека: у одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки, — написал Гладков.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

С начала суток Грайворонский городской округ дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. Губернатор сообщил, что в городе Грайвороне в результате украинского обстрела пострадали четыре человека, в том числе две женщины, которых доставили в больницу с осколочными ранениями. Еще двое пострадали при попадании снаряда в дом: мужчина получил ушиб головы, у девушки — шоковое состояние, врачи помогли им на месте, от госпитализации отказались.

Утром 14 марта при обстреле Грайворона пострадал мужчина, который в момент прилета находился рядом с продуктовым магазином. У него легкое ранение руки, сообщил Гладков.

В 16:30 мск в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил Гладков. Он призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытие или другое безопасное место. По информации губернатора, перед этим в результате ударов ВСУ по Белгороду один человек погиб и еще трое пострадали.