SHOT: дрон упал в промышленной зоне Подольска

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Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на источники, что самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска. По данным канала, пострадавших и разрушений нет, беспилотник отправили на экспертизу. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

SHOT сообщает, что дрон упал у частного дома, расположенного рядом с несколькими заводами. Один из них занимается производством ж/д транспорта и изготовлением гидродвигателей. Рядом также находится пост ДПС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотник с камерами. На предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До 15 мая 2023 года на территории Тверской области введен запрет на использование беспилотников независимо от их массы для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Подобные меры также приняты в Орловской, Тульской и Ярославской областях.