Дрон с перевернутым гербом Украины нашли в поле на Кубани

Фото: МО Украины

Дрон с символикой Украины в хвостовой части обнаружен в Краснодарском крае, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба края. Летательный аппарат находился в поле недалеко от станицы Новодеревянковской. На фото, опубликованном в Telegram-канале Kub Mash, заметно, что на нем изображен герб Украины, при этом символ находится в перевернутом состоянии.

В поле, недалеко от станицы Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части, — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают экстренные службы и правоохранители. Участок оцеплен, угрозы для жителей нет.

Ранее сообщалось о намерении Канады передать украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70. Дроны могут переносить до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Оттава начнет передавать дроны Киеву весной.

Между там военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России без проблем уничтожат все эти 800 дронов. По его мнению, с беспилотниками без труда справятся модернизированные «Панцири» с 24 противоракетами.