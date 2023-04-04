Дрон-разведчик пролетел над зданием Росгвардии под Калугой и попал на видео Mash: дрон-разведчик пролетел над зданием Росгвардии под Калугой и попал на видео

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Mash сообщает, что в Калужской области мимо здания учебного центра Росгвардии пролетел разведывательный беспилотник. Авторы канала показали видео возможного пролета дрона. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным Mash, пролет беспилотника над зданием Росгвардии под Калугой произошел днем 2 апреля. В публикации говорится, что предполагаемый очевидец случайно заснял БПЛА на видеорегистратор, а позднее передал запись полиции.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район. По данным властей, пострадавших в результате инцидента нет.

Чуть позже губернатор Брянской области сообщил еще об одной атаке беспилотника. На этот раз, по его словам, взрывное устройство было сброшено вблизи здания МО УМВД. Никто не пострадал.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» ранее сообщил, что в столичном городке писателей Переделкино упал самодельный беспилотник. По информации канала, пострадавших в результате падения дрона нет. По факту произошедшего проводится проверка. Минобороны России не комментировало эту информацию.