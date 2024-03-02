Дрон обесточил два села под Белгородом Гладков сообщил о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве на окраине Щетиновки

В Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших. В результате атаки Щетиновка и село Чайка остались без света.

Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадавших нет. Есть повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты двух населенных пунктов — Щетиновки и Чайки, — написал Гладков.

На месте уже работают оперативные и аварийные службы, добавил губернатор.

1 марта Минобороны РФ сообщало о двух беспилотниках ВСУ, сбитых в небе над Белгородской областью. Дроны были уничтожены средствами ПВО около 13:30 мск. Гладков уточнял, что украинские БПЛА перехватили над селами Новая Деревня и Никольское. По словам главы региона, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

29 февраля Гладков сообщал о дроне ВСУ, который был сбит между населенными пунктами Городище и Резников. Губернатор уточнял, что системы ПВО перехватили БПЛА самолетного типа.

Также Минобороны РФ сообщало о беспилотнике, сбитом в ночь на 29 февраля в небе над Курской областью. Летательный аппарат нейтрализовали дежурными средствами ПВО.