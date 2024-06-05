Дрон-камикадзе ВСУ ударил по АЗС в российском регионе СЦКК: беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Еленовке, пострадали три местных жителя

Фото: МО Украины

При атаке дрона-камикадзе ВСУ на АЗС в Еленовке Донецкой Народной Республики пострадала оператор заправочной станции, передает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, ранения также получили подросток и мужчина.

В результате применения ударных БПЛА ранены парень-подросток 2007 г. р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г. р. и оператор АЗС «Мотодор» — женщина 1993 г. р., — следует из сообщения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа. Осколочные ранения получили два человека, в том числе заместитель главы администрации округа.

До этого дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Из-за взрыва машина получила серьезные повреждения. Никто из жителей региона не пострадал, в момент атаки в транспортном средстве никого не было.