Дрон-камикадзе ВСУ сбросил взрывчатку на село под Белгородом Гладков: украинский дрон сбросил два взрывных устройства на село Богун-Городок

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали село Богун-Городок Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник скинул два взрывных устройства.

Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате двух сбросов взрывных устройств пострадавших нет, осколками повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в одном частном домовладении. Оперативные службы работают на месте, — уточнил губернатор.

До этого ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа. Глава региона рассказал, что в результате атаки были повреждены линии электропередачи. Свет пропал у жителей восьми населенных пунктов.

Днем ранее села Мокрая Орловка и Дроновка в Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, однако в селах были повреждены линии газо- и электроснабжения.

Также Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, атака пришлась на Петровский район города, в результате обстрела ранения получили четыре человека, включая 13-летнюю девочку.