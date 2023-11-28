Дрон-камикадзе ВСУ повредил объект связи в Белгородской области Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Мокрая Орловка

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место, — написал он.

В Херсоноблэнерго сообщили, что Каховская подстанция, которая снабжает электричеством Херсонскую область, повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны ВСУ. Там отметили, что подстанция является ключевой для региона.

28 ноября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. По его словам, никто не пострадал, незначительные повреждения получило частное домовладение.

Старовойт также сообщал об обстреле ВСУ деревни Городище Рыльского района. По словам губернатора, было зафиксировано восемь прилетов, местные жители не пострадали. Городище и соседнее село Козино были обесточены.

До этого также стало известно об обстрелах украинскими войсками Донецка и Горловки. По информации мэров городов Алексея Кулемзина и Ивана Приходько, ранения получили двое мужчин и 13-летний подросток.