Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Шебекино Гладков сообщили об атаке ВСУ на город Шебекино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал.

Различные повреждения зафиксированы в одном частном жилом домовладении (выбиты окна на веранде и посечен фасад здания), в трех легковых автомобилях и на территории детской площадки. На месте работают оперативные службы, — поделился Гладков.

Ранее в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского 1846 года постройки. Гладков уточнил, что вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка.

17 мая в Белгороде и Белгородском районе за несколько часов дважды запускали ракетную опасность. В первый раз сигналы сработали в 20:17 (мск). Сирены звучали в течение трех минут. Второй раз ракетную опасность объявили в 21:32 по московскому времени. Однако спустя пять минут сирены отменили.