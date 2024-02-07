Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в Белгородской области Гладков: село Пороз в Белгородской области подверглось атаке дрона-камикадзе

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.

Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Как стало известно, никто не пострадал, в одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль.

До этого губернатор рассказал, что два человека пострадали при обстреле поселка Шебекино и были госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Также, по его словам, под прямой обстрел попала стоянка промышленного предприятия, посечено осколками 10 машин и пробита кровля в одном из цехов.