Дрон-камикадзе ВСУ атаковал молоковоз в Белгородской области Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал молоковоз в поселке Красное

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе украинской армии атаковал молоковоз в поселке Красное Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате налета беспилотника никто из местных жителей не пострадал, но кабина спецтехники получила серьезные повреждения.

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа. Транспортное средство в момент взрыва стояло на погрузке на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, кабина сильно повреждена, — говорится в сообщении губернатора.

В четверг, 30 мая, в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что четыре украинских дрона были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны около 20:20 мск. При атаке ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

В этот же день украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотника-камикадзе. В результате удара одна женщина получила осколочное ранение левой голени, а другая — контузию. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь на месте, от госпитализации жильцы отказались.