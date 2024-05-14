Дрон-камикадзе упал и взорвался в российском регионе ВСУ атаковали белгородский город Грайворон дроном-камикадзе

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

В городе Грайворон Грайворонского городского округа произошла атака ВСУ с использованием дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате падения БПЛА с последующим взрывом пострадавших нет.

Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, повреждена кровля бани в частном жилом домовладении, — уточнил Гладков.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Цаповка Борисовского района. Пострадавших нет. Несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили некоторые корпуса производства. У них выбиты окна, посечены фасад и кровля. Также повреждены коммуникации.

Также губернатор сообщал, что разрушенный ударом ВСУ многоэтажный дом в Белгороде решено восстановить. Окончательное заключение по ситуации будет сделано после обследования фундамента.

Кроме того, ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Повреждения получили три частных дома. В результате атаки никто не пострадал. В селе Грузском Борисовского района в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждены заборы, уточнил Гладков.