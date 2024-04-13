Дрон-камикадзе ударил по Энергодару ВСУ атаковали первый микрорайон Энергодара дроном-камикадзе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. По ее словам, противник использовал беспилотник-камикадзе. В результате удара по Энергодару пострадавших нет, передает ТАСС.

У нас был прилет в первом микрорайоне Энергодара дроном-камикадзе. Информации по пострадавшим не поступало. В медсанчасть никто не обращался, — заявила Яшина.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила об успешном переводе реакторной установки энергоблока № 4 станции в состояние «холодный останов». Работы были выполнены в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было.

До этого зампостпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Максим Буякевич заявил, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ нарушают принципы ядерной и физической ядерной безопасности и создают угрозу инцидента на станции. Он призвал международное сообщество решительно осудить действия Украины.

Также ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал безрассудными удары беспилотников по ЗАЭС. По его словам, они повышают риск ядерного инцидента. Боррель призвал прекратить атаки на атомную электростанцию.