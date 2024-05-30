Дрон-камикадзе прилетел в дом, где проживали два человека Гладков: двое жителей села Зозули пострадали при ударе дрона-камикадзе ВСУ

Украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотника-камикадзе, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате удара женщина получила осколочное ранение левой голени, а ее сожитель — контузию.

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате взрыва два человека пострадали: у одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй — контузия, — говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь на месте, от госпитализации жильцы отказались. При детонации беспилотника в доме выбило окна, а также были посечены фасад, кровля и веранда. Сейчас на месте атаки работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинских беспилотников по двум населенным пунктам в Шебекинском городском округе. Атаке подверглись поселок Красное, там загорелся автомобиль, а также Шебекино, где обошлось без последствий на земле.

До этого при ударе украинского дрона-камикадзе пострадал житель села Грузское Борисовского района. По словам Гладкова, у него множественные ранения и контузия.