Дрессировщики установили происхождение погибшей в Севастополе афалины Дрессировщица: погибшая в Севастополе афалина не принадлежит местному дельфинарию

Фото: vk.com/simferopol_city

Погибшая афалина, найденная 14 ноября на пляже в Севастополе, не принадлежит местному дельфинарию, сообщили в Институте биологии южных морей со ссылкой на тренера Карадагской научной станции Дарью Цветкову. Она это установила во время визуального осмотра млекопитающего.

Сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре найденного на пляже в районе села Осиповка дельфина установила, что афалина не из дельфинария «Флиппер», это не Зоя, — сообщили в пресс-службе института.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале ранее заявил, что специалисты ветнадзора не смогли считать чип, который должен был быть у афалины из дельфинария. По его словам, дрессировщики, которые долгое время работали с дельфинами, были уверены, что это Зоя, когда получили снимки дельфина от волонтеров. Приехав на место, они осмотрели афалину, но не нашли характерных признаков — следов от уколов на плавнике.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария Flipper в Севастополе Владимир Калниболотский выкинул в море четырех афалин. Директора и сотрудников дельфинария за этим занятием застали очевидцы. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Владелец дельфинария позже признался в том, что выпустил животных в открытое море. Он заявил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».

Впоследствии губернатор Севастополя сообщил, что на одном из пляжей города найден мертвый дельфин, и предположил, что это может быть одно из четырех млекопитающих, которых отпустили в море из дельфинария.