Дрессировщики обвинили Росприроднадзор в воровстве их медведей Сибирские дрессировщики хотят отсудить у Росприроднадзора отобранных медведей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья дрессировщиков из Новосибирска подала в суд иск к региональному управлению Росприроднадзора о признании незаконным изъятия у них пяти цирковых медведей, сообщает «КП-Новосибирск». Сергей и Марина Герасимовы считают, что ведомство фактически совершило кражу животных.

Как пишет издание, в 2019 году дрессировщики завершили цирковую карьеру, после чего стали жить в поселке Садовом, поселив своих подопечных медведей в складских вагончиках по соседству. Местные зоозащитники обвинили пару в негуманном обращении с животными и обратились в Росприроднадзор. После официальных проверок медведей изъяли и временно передали волонтерам. Герасимовы заявили, что их животных украли.

Воры, захватившие мое имущество, должны быть наказаны, а мои медведи возвращены. <...> Нас еще Росприроднадзор обвинил в том, что мы нанесли ущерб природе, и выписал штраф 2500 рублей. Мы его не платили, потому что не считаем, что нанесли урон, — рассказала изданию Герасимова.

При этом волонтеры рассказывают, что построили медведям новые вольеры, откормили и подлечили животных, которые в результате стали чувствовать себя гораздо лучше. Впоследствии двух медведиц было решено отправить в экопарк в Кемеровской области, судьба еще троих животных пока не определена. Однако волонтеры заявляют, что медведей Герасимовым не вернут.

Зачем их отдавать? Чтобы медведей снова заточили в маленькие клетки и они заболели? <...> Если надо, то будем судиться. Обратно они к этим людям не вернутся, — подчеркнула в беседе с изданием зоозащитница.

Ранее в Дагестане волонтеры спасли медвежонка, которого использовали в фотобизнесе. Истощенного молодого зверя перевезли в зооцентр в Волгограде, где ему предстоит долгая реабилитация.