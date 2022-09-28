Дрессировщик опроверг сообщения о замученных цирковых белых медведях Дрессировщик Хохлов заявил, что условия содержания белых медведей в цирке «Айсберг» соответствуют нормативам

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Белые медведи цирка на льду «Айсберг», гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами. Они живут в клетках и там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта, сообщил РИА Новости дрессировщик Юрий Хохлов. По его словам, сообщения в соцсетях и СМИ о том, что медведи находятся в плохих условиях, не соответствуют действительности.

Абсолютная неправда. Мы выдерживаем все европейские стандарты по условиям содержания белых медведей. Конструкции, в которых живут животные, максимально комфортные для них, — сказал Хохлов.

Он добавил, что по внешнему виду медведей можно определить, что они живут в хороших условиях и получают сбалансированное питание. Кроме того, по приезде в каждый город перед выступлением соответствующие службы проводят инспекцию на нормативы содержания животных.

Ранее о состоянии белых медведей рассказала дрессировщица Марина Запашная. Она пояснила, что животные находятся в небольших подсобных помещениях цирка, а громкая музыка им сильно мешает. По ее словам, медведи принадлежат Росгосцирку, однако в самой организации не обращают внимания на призывы предоставить более комфортные условия для животных.