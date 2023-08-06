Дрессировщица объяснила, зачем избила собаку в лифте Дрессировщица с 25-летним стажем в Верхней Пышме избила собаку, потому что «психанула»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрессировщица собак их Верхней Пышмы, избившая в подъезде одну из своих собак, рассказала Telegram-каналу Mash, что поступила так из-за этого, чтоб перенервничала. Она пояснила, что для таких «воспитательных действий» были основания, но также уточнила, что всегда рассчитывает силу при нанесении ударов.

Психанула немножко. У стенки попинала, за шкирку [взяла]. Ну, она там заслужила. Сказала ей то, что о ней думаю. <...> Я, когда пинаю что-то, я рассчитываю силу, — заявила женщина.

Видеозапись, на которой специалистка в вопросах воспитания собак избивает пса, ранее появилась в соцсетях. Женщина затаскивает собаку за ошейник в лифт и наносит несколько ударов. Другая собака при этом пугается от происходящего, но после хозяйка пытается ее успокоить.

В Карачаево-Черкесии местная жительница обнаружила на улице окровавленную собаку породы самоед, которую отдала на лечение хозяину местной клиники для бездомных животных Анару Алиеву. Как рассказал ветеринар, сначала от питомца избавились бывшие хозяева, а после этого брошенного оголодавшего пса расстреляли, когда он в поисках еды охотился на чужих кур.