Драматург Житковский сообщил, что его проверяют на экстремизм

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Драматург Алексей Житковский на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщил, что в Ханты-Мансийске сотрудники ФСБ проверяют его на экстремизм. Постановщик уточнил, что у него изъяли телефон. Житковский указал, что в данный момент он находится на допросе.

Меня в Хантах опрашивает ФСб. Подозрения на какой то экстремизм. Связи с женой нет. Пока вся информация. Телефон изъяли, — написал Житковский.

Театральные постановки Житковского показывали на фестивале молодой драматургии «Любимовка». Также пьесы драматурга были в шорт-листе конкурсов «Евразия», «Действующие лица», «Первая читка», «Авторская сцена» Союза театральных деятелей России и других.

Кроме того, в 2017 году документальную пьесу о защите прав репрессированных «Лета.doc» представли в Театре.doc в рамках проекта «Охота за реальностью», а также в программе московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова «Круг чтения». В 2018 году пьесу Житковского «Горка» признали пьесой года на конкурсе современной драматургии «Кульминация».

В сентябре общественное движение «Зов народа» попросило СК Санкт-Петербурга проверить новый клип рэпера Oxxxymiron на песню «Ойда» через несколько часов после его публикации на YouTube. Издание выложило копию предполагаемого заявления, отправленного главе СКР Александру Бастрыкину. Его авторы попросили проверить рэпера на наличие действий, направленных против России, поддержку Украины и радикальных групп.