Драку подростков из «ЧВК Редан» предотвратили еще в одном регионе Массовую драку подростков из «ЧВК Редан» предотвратили в Улан-Удэ

Фото: Социальные сети

В Улан-Удэ сотрудники полиции предотвратили массовую драку с участием подростков из так называемой «ЧВК Редан», сообщили РИА Новости в управлении МВД по Бурятии. Школьники хотели устроить потасовку возле ТЦ «Форум». Перед этим в местных соцсетях появилось видео с большим скоплением подростков возле торгового центра. В комментарии к ролику говорилось, что они относятся к «ЧВК Редан» и собрались на «забив», в котором должны были принять участие около 80 человек.

Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям, — сообщили в региональном главке МВД.

В описании к видео, распространенном перед планируемой дракой, говорилось, что «ЧВК Редан» является субкультурой подростков, которые «просто любят комиксы, гулять и избивать за спортивный костюм».

Ранее запретить «редановцев» призвала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявившая, что ячейки этой «депрессивно-агрессивной субкультуры» растут в российских регионах «как грибы после дождя». В конце февраля в ряде городов сообщалось о задержаниях подростков, устраивающих массовые драки в торговых центрах.

Что такое «Редан» на самом деле и опасно ли это объединение — разбирался NEWS.ru.