Драку коммунальщиков с жителями Тюмени за мусорные баки сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени работники коммунальных служб подрались с местными жителями за мусорные баки, кадрами с места сражения поделился телеканал РЕН ТВ. По мнению коммунальщиков, баки принадлежат управляющей компании «Мостъ», в то время как мужчины называют мусорки своей собственностью.

Как заявила «Подъему» директор управляющей компании Надежда Филимонова, контейнеры были приобретены на средства УК. После того, как у жильцов дома сменилась управляющая компания, их решили забрать с собой.

Это мы баки покупали за свои деньги в 2010-2011 годах, все платежные документы есть, это наша собственность. В 2017 году этот дом к нам пришел проситься, чтобы мы его взяли на управление. Баки у них стояли пластмассовые, они дважды горели. Раз у нас были баки, мы им поставили безвозмездно. А когда сменилась УК, мы свою собственность хотим забрать, мы ее заберем, — призналась женщина.

В мэрии Тюмени же сообщили, что никаких документов, подтверждающих право собственности УК «Мостъ» им не поступало. По мнению сотрудников администрации города, контейнеры должны остаться на месте.

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