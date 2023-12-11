Школьник дал отпор отцу, пнувшему ногой его мать в лицее Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик третьего класса одной из школ Калининграда набросился на отца после того, как он ударил ногой в грудь его мать, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел прямо в школе и попал на камеры видеонаблюдения. По информации канала, пострадавшая женщина уже обратилась в полицию.

Как стало известно, мальчик проживает с отцом уже несколько месяцев, пока идет бракоразводный процесс. Его мать живет в Иркутске, однако в этот день она решила проведать сына. Женщина пришла в школу, когда ребенка уже забирал отец. Из-за чего начался скандал — неизвестно, однако по камерам видно, что он перерос в драку. Мужчина ударил с ноги женщину, попытавшуюся забрать ребенка, после чего она упала на пол. За маму вступился мальчик, который, несмотря на возраст, накинулся на отца с кулаками.

На кадрах также видно, что ребенок упирается, когда отец пытается вытащить его из школы. Спустя время видно, что глава семейства еще раз ударяет женщину и она вновь падает. Рядом с ним находится другой мужчина, который никаких действий не предпринимает.

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