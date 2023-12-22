Драка в кальянной «Дуть»: что за ОПГ «Сапля», почему полицейский стрелял Депутат Хинштейн вступился за полицейского, на которого напали в кальянной

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Полицейский, который попытался урезонить хулиганов в кальянной в Ульяновске и был избит, столкнулся с обвинением по уголовной статье. Что произошло в кальянной «Дуть», почему обвинили сотрудника полиции, о чем рассказал депутат Александр Хинштейн и к какой ОПГ причисляют себя нападавшие?

Что случилось в Ульяновске

Кадры нападения на сотрудника полиции в Ульяновске разошлись по Сети. Драка произошла в кальянной «Дуть» около 2 часов ночи 20 декабря.

Компания из трех мужчин и двух женщин отказалась уходить при закрытии и принялась оскорблять персонал. Когда сотрудник МВД на транспорте сделал им замечание, дебоширы принялись избивать его, разбили бутылку о голову и попытались ударить ножом. Чтобы защититься, полицейский применил травматический пистолет, ранив нападавших. Известно, что один из них получил перелом челюсти, другой — ранение яремной вены.

Как сообщили очевидцы в группе «ЧП УЛЬЯНОВСК», нападавшие кричали, что они «Саплевские» — то есть принадлежат к ульяновской ОПГ «Сапля».

Почему обвинили полицейского

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что всех участников драки в кальянной «Дуть» задержала Росгвардия. Все трое нападавших оказались ранее судимыми за разбой, убийство и мошенничество, свидетели дали против них показания. Однако следствие, по словам Хинштейна, «на удивление, мягко» квалифицировало нападение, возбудив дело лишь по статье 213 УК РФ за «хулиганство». В то же время в отношении капитана МВД было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», за что ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

«Хотя очевидно, что речь должна идти о покушении на убийство полицейского. Беру эту возмутительную ситуацию под личный контроль. Направляю запросы генпрокурору и председателю СКР о прекращении уголовного преследования полицейского и переквалификации действий рецидивистов», — объявил депутат Хинштейн.

В Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. По данным СК, госпитализация потребовалась троим, включая полицейского.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Хинштейн

Что известно о группировке «Саплевские»

Ульяновская группировка «Сапля» была создана в начале 90-х годов криминальным авторитетом Сергеем Капраловым по прозвищу Капрал. Историю банды описал Сергей Трофимов в книге «Ульяновская братва. Невыдуманные истории любви, жизни и смерти».

Изначально банда состояла из нескольких очень молодых людей и занималась поборами с таксистов и автостоянок. Однако после того как Капрал отслужил в армии и вернулся в Ульяновск, «Саплевским» пришлось жестко конкурировать с другими городскими группировками — «Польшей», «Чехией», «Центровскими», «Воинскими», «Чеченскими» и другими. После ранения в голову во время покушения в 1995 году Капрал прожил два года.

В Ульяновске до сих пор можно увидеть граффити «Сапля — сила», а тема молодежных группировок в городе и области стала важным вопросом для депутатов местного закса. По данным УМВД по Ульяновской области, в городе продолжают действовать не менее 15 преступных группировок, в том числе «Сапля», «УЗТС», «Центр-Камаз», ОПГ «Жениха», «Тита», «Сыраева» и «Зели».

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