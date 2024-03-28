Драка у Театра кукол в Воронеже попала на видео Полиция ищет участников массовой драки в Воронеже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция начала розыск участников массовой драки у Театра кукол в Воронеже. В драке участвовали пятеро мужчин. При этом четверо напали на одного, но тот активно сопротивлялся и лишил одного из нападавших сознания. Очевидцы драки записывали происходящее на видео, смеялись и комментировали ход потасовки. Рядом с мужчинами находился человек в инвалидной коляске.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки, будет принято процессуальное решение, – сообщили в УМВД региона.

По данным Telegram-канала SHOT, компания пыталась что-то украсть товар в одном из магазинов, а очевидец им помешал. Планировавшие кражу мужчины решили выяснить отношения с мужчиной. Сопротивлявшийся мужчина в желтой куртке, по данным канала, написал заявление о пропаже телефона после драки.

Ранее в Зеленограде произошла драка в автобусе из-за споров о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным очевидца, мигрант, ранивший участника драки, просто не выдержал оскорблений.