Драка собак закончилась смертельным ножевым ранением владельца Житель Дзержинска зарезал ножом в живот мужчину из-за их сцепившихся собак

Житель Дзержинска задержан по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца, сообщило в Telegram-канале региональное следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Владелец пса ударил оппонента ножом в живот, от чего тот скончался на месте происшествия.

Вину по предъявленному обвинению мужчина признал частично. При допросе следователю СК мужчина сообщил, что конфликт между мужчинами возник из-за агрессии питомца погибшего к его собаке, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.

Ранее в Госдуме обратили внимание на серию нападений домашней бойцовой собаки на нескольких прохожих в подмосковных Мытищах. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил привлечь к уголовной ответственности хозяина агрессивного пса в случае, если пострадавшим был нанесен серьезный вред.

В начале сентября Бурматов также призвал наказать сочинского владельца собак, одна из которых откусила женщине ухо. Парламентарий напомнил, что в такой ситуации владелец животного может быть оштрафован до 200 тысяч рублей.