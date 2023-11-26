Драка со стрельбой произошла в ТЦ в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка в торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге закончилась стрельбой, одного из участников конфликта задержали правоохранители, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД. Предварительно, другой фигурант мог обратиться в больницу, его разыскивают полицейские.

Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть территориального ОВД сегодня вечером. Один из очевидцев сообщил, что внутри ТРЦ «Гринвич» мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает показания, — сказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Собеседник агентства отметил, что личность задержанного установлена, он является гражданином России. Горелых добавил, что ведутся поиски второго участника конфликта, который, по предварительной информации, получил травмы и уехал на такси в больницу. Правоохранители на месте происшествия изъяли два травматических пистолета марки «Зигзаур» калибра 10 мм и «Хорхе» калибра 9 мм и проверяют, имеются ли на них разрешения.

Ранее ссору в центре Москвы, после которой началась стрельба у ресторана, зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видна и драка, и стрельба из травматического оружия. Сначала потасовка произошла между мужчиной и молодым парнем. Последний пострадал и скрылся в заведении. Затем мужчина вступил в конфликт с охранниками заведения. Позже он достал оружие, и, как видно на записи, стал стрелять по ногам.