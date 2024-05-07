Драка подростков в российском городе привлекла внимание Бастрыкина Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки девушек в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки подростков в Волгограде, передает пресс-служба ведомства. Идет доследственная проверка. Следователи проверяют опубликованные в соцсетях видеоролики, на которых девушки-подростки избивают ровесниц.

В социальных сетях сообщается, что девушки-подростки в Волгограде избивают своих ровесниц и снимают это на видео. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении.

Жестокая банда также привлекла внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Так, одна из пострадавших написала общественнице, что в Волгограде завелись две группировки. Руководят ими, утверждает она, агрессивные девушки. Подростки регулярно устраивают в городе драки со сверстницами.

В Волгограде ранее подростки избили мужчину после замечания о поведении. Нападавшие громко матерились в автобусе. По словам очевидицы, другие пассажиры пытались успокоить шумных ребят, когда те набросились на пострадавшего. Однако подростки не реагировали и продолжили избивать мужчину на улице. Очевидица отметила, что они плевали ему в лицо.