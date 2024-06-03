Драка из-за переписки в соцсетях довела двух россиянок до суда Жительница Екатеринбурга пойдет под суд после драки у детского садика

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В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, которая осенью избила свою землячку возле детского сада «Апельсинки», передает E1.RU. Последняя в переписке в городском сообществе в соцсетях нелестно высказалась о муже подсудимой. Первая встреча в суде назначена на 11 июня. Пострадавшая рассказала журналистам, что последствия этого нападения до сих пор отражаются на ее здоровье.

У меня костная мозоль образовалась, которая периодически воспаляется. Перегородка носа смещена так сильно, что без противовоспалительных капель в нос я уже не могу. Любые химические запахи мне сейчас доставляют массу неудобств, каждый день нос кровит опять же из-за перегородки, — рассказала пострадавшая.

Судить екатеринбурженку будут по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Истец при этом уже извинилась перед напавшей на нее женщиной за опубликованные в Сети оскорбления. Также пострадавшая намерена запрашивать минимальную сумму компенсации, которая могла бы компенсировать лечение.

Ранее житель Москвы ранил двоих человек в подъезде дома на улице Свободы. Уточняется, что перед этим между тремя мужчинами завязался конфликт, один из спорщиков схватился за оружие. Пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемого в нападении задержали правоохранители.