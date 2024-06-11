Драка «гориллы» с пьяным мужчиной в Нижневартовске попала на видео Пьяный мужчина устроил драку с аниматором в костюме гориллы в Нижневартовске

Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Организатор детского праздника в Нижневартовске, где произошла драка между аниматором в костюме гориллы и пьяным мужчиной, требует от последнего извинений, сообщает URA.RU. Предприниматель Ксения рассказала, что он первым ударил ее сотрудника, после чего тот решил обороняться.

Мы работали на частном детском празднике на Комсомольском озере, и, когда мы пошли вместе с детьми фотографироваться, нас начал преследовать этот неадекватный мужчина. Мы ему несколько раз сделали замечание за то, что он к нам цеплялся. В конце концов он просто подошел и ударил аниматора на глазах у детей, — рассказала Ксения.

Â

Собеседница издания отметила, что до полиции разбирательство не дошло. При этом агентство ждет публичных извинений от дебошира. Ксения сетует, что часто и взрослые клиенты, и дети очень пренебрежительно относятся к аниматорам.

Ты в этом костюме жарком и тяжелом, а они наступают на ноги, дергают со всех сторон, портят костюмы. Бывает, толкают прямо, нападают, — поясняет девушка.

Ранее в Красноярске произошла драка между нетрезвым горожанином и аниматором в костюме кролика из сказки «Алиса в Стране чудес». На опубликованных в Сети кадрах заметно, что инициатором стычки стал мужчина, который подошел к аниматору со спины и ударил его кулаком в голову.