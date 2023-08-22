Драка футболиста с чернокожим судьей в Челябинске попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист Телман Снджоян подрался с чернокожим судьей из Камеруна Жоржем Максимом во время матча Северо-Западной лиги в Челябинске, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, спортсмену не понравилось, что арбитр показал его брату две желтые карточки.

Игра шла между футбольными клубами «Бажов» и «Катрен». Первая команда выигрывала со счетом 3:1, однако под конец игры пропустила три гола и получила два желтые карточки. Футболист Снджоян не стерпел такого развития событий и накинулся на судью.

Пропустивший несколько ударов камерунец решил взять реванш, однако спортсмен бросил его на газон, продолжив бить кулаками. Участников конфликта пришлось разнимать другим игрокам. Драку между судьей и футболистом проверяет полиция. Максим при этом писать заявление на обидчика отказался.

В Новой Москве тем временем подрались кандидаты в муниципальные депутаты от КПРФ и ЛДПР. Инцидент произошел во время публичных дебатов в парке на территории поселения Московский. По предварительной информации, причиной конфликта стал пруд, который каждый из депутатов хотел почистить.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, один из политиков толкнул другого. Он однако не стал драться, обратившись в бегство. Позднее участники конфликта обвинили друг друга в провокациях.