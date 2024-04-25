Драка бабушек из-за сплетни о сломанной скамейке попала на видео В Нижнем Новгороде пенсионерка избила соседку за сплетни

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В Нижнем Новгороде 22 апреля пенсионерка избила соседку, которая распустила о ней сплетню, сообщает Telegram-канал «Жесткий Нижний». Потасовка попала на камеру наблюдения, установленную на домофоне подъездной двери. По словам нападавшей, соседка распространила среди знакомых слух, будто она повредила лавку во дворе дома.

Ты чего на меня говоришь, что я лавку-то сбила? — обратилась женщина к соседке.

Пенсионерка прижала женщину к стене и четырежды спросила, кто ей сказал о причастности к порче лавки. Пострадавшая требовала прекратить, но в итоге все равно получила три удара кулаком и упала на асфальт. Позже ей помогла подняться подошедшая к подъезду женщина, а оказавшийся неподалеку молодой человек вызвал скорую помощь. По данным Telegram-канала, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму.

В Сочи пенсионеры накинулись с кулаками на подростков. Пожилые люди сделали замечание подросткам, на что те в ответ кинули в мужчин бутылку. Потасовка произошла во дворе многоквартирного дома, где на драку обратили внимание прохожие. После этого мужчины отпустили детей, но один из пенсионеров при этом упал.