Доярка из Пскова вонзила нож в избранника, застав в постели с любовницей SHOT: жительница Пскова застала избранника с любовницей и вонзила в него нож

Жительница Псковской области убила избранника кухонным ножом, застав его в постели с любовницей, пишет Telegram-канал SHOT. Осознав происходящее, она сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Ее задержали.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 15 мая в поселке Бежаницы. Женщина, работающая дояркой на местном сельскохозяйственном предприятии, внезапно вернулась домой и увидела любимого в их постели с «эффектной брюнеткой». В состоянии аффекта она убежала на кухню, схватила нож и вернулась в спальню. Спасти 42-летнего мужчину врачи не смогли.