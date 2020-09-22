«Доверие на 100% есть»: Кадыров сделает прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/544fb3c2-fcde-11ea-904a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил полное доверие к российской вакцине от коронавируса и заявил о намерении сделать прививку.

Доверие на 100% есть. Сейчас разрабатывается методика, как развозить по регионам. Думаю, что в ближайшем будущем мы начнём вакцинацию. У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями, которым вредит COVID-19. Мы первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам должен. Обязан. Нам религия даже говорит — оберегайте своё здоровье, — цитирует РИА Новости руководителя региона.

По его словам, разработка российской вакцины от коронавируса — это большой успех и прорыв для государства и работавших над препаратом специалистов.

Америка собрала большие деньги, чтобы первыми выпустить вакцину. Но у них не получилось, — добавил Кадыров.

Он напомнил, что министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов ещё месяц назад одним из первых испытал действие новой вакцины на себе и у чиновника выработались антитела.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, когда большую часть населения страны провакцинируют от коронавирусной инфекции. По словам руководителя центра, специалисты которого разработали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», сейчас основная задача заключается в масштабировании производства препарата. Предприятие, которое находится на территории института Гамалеи, работает в три смены, но не может обеспечить объёмов, которые необходимы для вакцинирования большей части россиян. Гинцбург отметил, что в данное время трансфер технологий идёт минимум на три-четыре площадки, чтобы к ноябрю 2020 года выйти на производство 5-6 миллионов доз вакцины. Это позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70–80% и на популяционном уровне прекратить циркуляцию возбудителя, писал NEWS.ru.