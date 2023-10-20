«Довел бедного учителя»: источник о скандале в кемеровской школе Источник: учитель из Кемерово вышвырнул из класса школьника из-за его поведения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учитель кемеровской школы, замешанный в конфликте с воспитанником, является примерным педагогом, о котором отзываются только с хорошей стороны, рассказала NEWS.ru супруга другого преподавателя Екатерина Власова. По ее словам, скандал произошел с учениками класса, который имеет очень плохую репутацию, а сам мальчик просто «довел» учителя.

Конфликт, который попал на видео, произошел лишь в том классе, который пользуется не очень хорошей, мягко говоря, репутацией в школе. Мой супруг проводит с этими детьми уроки физкультуры и отмечает, что именно в этом классе дети всегда неподготовленные, пытаются срывать уроки, ругаются матом. <...> Он просто довел бедного учителя, не реагировал на замечания преподавателя, — уверена Власова.

Подростки в этом классе очень наглые и даже не стесняются курить при педагогах, добавила женщина. По ее словам, в Сеть попало обрезанное видео, поэтому там нельзя понять, как вел себя мальчик до скандала.

Если вы обратите внимание, то заметите, что у этого ученика даже нет учебника, тетради на парте. Он просто сидит и играется в телефон, — заключила она.

О конфликте в кемеровской школе стало известно 20 октября. На распространившихся в Сети кадрах видно, как мужчина выталкивает ученика за дверь. На выходе из кабинета ребенок кричит матом и угрожает педагогу.