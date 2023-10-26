Доведший младенца до голодной смерти сыроед Лютый признался, что ест мясо Блогер-сыроед Лютый признался в употреблении мяса

Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Максим Лютый

Блогер-сыроед из Сочи Максим Лютый, обвиняемый в доведении новорожденного сына до смерти от истощения, признался, что ест мясо. Лютый заявил об этом в суде по делу об истязании и убийстве ребенка, передает РИА Новости. Матери умершего малыша назначили два года исправительных работ, расследование в отношении самого блогера продолжается.

Да, я мясо употребляю, и не только мясо. И другие продукты, — сказал Лютый в суде.

Пресс-служба судов Краснодарского края опубликовала видео судебного заседания по делу Лютого. Он не признал вину.

Месячный сын блогера Лютого, пропагандировавшего в соцсетях сыроедение и фрукторианство с отказом от мяса, скончался от истощения и пневмонии в марте 2023 года. Следователи установили, что перед этим обвиняемый три раза за месяц забирал сына у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды. По данным СК, мужчина в течение недели пытался перевести малыша на «питание» энергией солнца. 8 марта родители повезли его в больницу, по дороге он умер.

Сразу после случившегося блогер был арестован, мать ребенка отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.