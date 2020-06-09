Досрочные выборы губернатора Иркутской области пройдут 13 сентября

https://static.news.ru/photo/9a45dd7a-aad6-11ea-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Депутаты Заксобрания Иркутской области рассмотрели проект постановления о досрочном назначении выборов главы региона, выборы пройдут 13 сентября 2020 года, в единый день голосования.

Выборы будут проведены досрочно ввиду сложения своих полномочий предыдущим губернатором Сергеем Левченко. Глава комитета по госстроительству Виктор Побойкин пояснил, что кандидат обязан предоставить в свою поддержку 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, передаёт «Ирсити».

Уточняется также, что кандидатуры могут выдвигаться как от партий, так и в порядке самовыдвижения, при этом самовыдвиженцы должны будут предоставить и подписи муниципальных депутатов, и подписи избирателей региона.

Данные о партиях, которые имеют право выдвинуть кандидата, будут предоставлены в избирком в течение трёх дней после публикации постановления Заксобрания.

Как писал NEWS.ru ранее, КПРФ намерена выдвинуть сенатора-оппозиционера Вячеслава Мархаева на пост губернатора Иркутской области. Также в числе других претендентов коммунисты обсуждают кандидатуры нескольких известных глав муниципалитетов: мэра Саянска Олега Боровского, главу Бодайбо Евгения Юмашева, мэра Усолья Виталия Матюху.