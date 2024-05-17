Дошкольник перепутал игрушку с пневматом и выстрелил себе в лицо Mash: в Туве госпитализировали выстрелившего себе в лицо четырехлетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Четырехлетний ребенок из села Тоора-Хем в Республике Тыве выстрелил себе в лицо из пневматического оружия, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, мальчик перепутал его с игрушкой. Пострадавшего дошкольница увезли в больницу на скорой.

Как уточнил канал, инцидент произошел, когда мать ребенка отвлеклась. Пневматическое оружие он нашел на веранде. В результате выстрела важные органы мальчика не пострадали, он будет лечиться дома.

Сотрудники больницы проинформировали о случившемся правоохранительные органы. В отношении родителей ребенка был составлен протокол об административном нарушении за ненадлежащее воспитание.

Ранее СМИ сообщали, что в селе Дядьково Рязанской области заметили двоих детей с пневматическим оружием. Несовершеннолетние стреляли по домам. Отмечалось, что мальчики стучались в двери и убегали, некоторые жители жаловались на следы выстрелов на автомобилях.

До этого первоклассник из Ростовской области случайно выстрелил из пневматического ружья в пятилетнего брата. По информации СМИ, дети нашли оружие в сарае у соседей, когда их мать помогала знакомым по огороду. Пострадавшего мальчика госпитализировали, у него диагностировали открытый перелом правой кисти.