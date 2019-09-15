https://static.news.ru/photo/1fb69d8e-d7d6-11e9-aa69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Открытый Архангельск / Vk.com

Знак ограничения скорости, который держит фигура смерти с косой, появился в Архангельске и исчез, не простояв и суток. Его установила администрация города.

Исчезнувший дорожный знак, предписывающий ограничить скорость до 60 км/ч, появился 14 сентября на Ленинградском проспекте. В городской администрации заверили, что не собирались его демонтировать, пишет издание 29.ru .

Ранее в мэрии сообщали, что установить именно такой знак решили, чтобы отпугнуть автомобилистов от желания разогнаться.

Сначала был разработан эскиз, а потом уже умельцы сделали фигуру. Она деревянная, из ели. Хотим привлечь внимание горожан к проблеме, к тому, что необходимо соблюдать скоростной режим, — прокомментировала советник главы города по связям с общественностью Татьяна Симиндей.

Как писал News.ru, 14 сентября прошедший в столице парад городской техники вызвал критику со стороны москвичей. Несмотря на уверения властей в том, что действо якобы проводилось «по просьбам» горожан, последние выражали недовольство перекрытиями дорог и иронизировали по поводу отсутствия на мероприятии автозаков.