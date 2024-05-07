Дорожный конфликт закончился стрельбой в Санкт-Петербурге Водитель Mitsubishi выстрелил в спину мужчине в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель Mitsubishi выстрелил в спину мужчине на улице Добролюбова в Санкт-Петербурге и скрылся с места происшествия, сообщил канал «78». По данным канала, инцидент произошел на фоне дорожного конфликта.

Целью стрелка стал 23-летний житель Мурино, но инцидент произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Мужчина в результате стрельбы не пострадал. Как сообщил «78», подозреваемого стрелка задержали, у него изъяли гильзы и аэрозольное устройство. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей.

До этого в Ленинградской области застрелили молодого человека. 34-летний собутыльник жертвы открыл огонь из травматического пистолета «Оса». Инцидент произошел во Всеволожском районе, на территории СНТ «Моя семья» в деревне Островки около двух часов ночи. Скончавшемуся шел 22-й год. Знакомые выпивали, после чего произошел конфликт.