Рабочие устроили массовую драку на трассе в Улан-Удэ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожные рабочие устроили массовую драку на трассе в Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По информации канала, мужчины по ошибке оказались на одном участке в микрорайоне Солдатский и не смогли поделить фронт работ.

Судя по кадрам с места событий, в потасовке участвовали трое работников. Остальные пытались их разнять или просто наблюдали. При этом мимо проезжали автомобили.

Ранее в Ивановской области более 20 человек устроили массовую драку. Как сообщал Telegram-канал Mash, среди участников были местные жители и рабочие мигранты из Костромской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривало две версии: либо мужчины поссорились в одном из местных баров, либо заранее договорились помериться силами.

Массовая драка с участием граждан иностранных государств также произошла в центре Красноярска. По информации Telegram-канала «ЧП Красноярск», один из участников потасовки несколько раз ударил оппонента похожим на биту предметом. Конфликт произошел между знакомыми друг с другом мужчинами на бытовой почве. Кадры драки, снятые очевидцами, помогли полицейским задержать двух ее участников.