«Дорогое удовольствие»: в Курске объяснили, почему не устанавливают укрытия Курский чиновник Горбунов назвал дорогим удовольствием укрытия от обстрелов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Установка бетонных модульных укрытий — дорогое удовольствие, заявил врио заместителя председателя правительства Курской области Михаил Горбунов, отвечая на вопрос, что делать в случае обстрела в регионе пассажирам общественного транспорта, пишут «Курские известия». Чиновник добавил, что в случае эскалации конфликта на Украине это будет сделано.

Такие конструкции установлены в Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Однако мы определили места установки модульных укрытий в Курске, Железногорске и Курчатове. Просто это удовольствие очень дорогое, данный объект прилично стоит. В случае эскалации конфликта мы их установим, — пояснил Михаил Горбунов.

Ранее сообщалось, в Белгороде старшие по подъезду часто не пускают детей в укрытие во время ракетной опасности. Как рассказала NEWS.ru местная жительница, что подобное происходит в разных районах города. По ее словам, об этом рассказывали сами дети, а некоторые жители видели с балконов, что несовершеннолетних не пускают.

До этого писали, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа. Предназначение таких объектов — защита населения от всех видов оружия, включая ядерное. В проекте соответствующего постановления правительства РФ указывается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всех граждан.