Дороги Воркуты посыпают мышьяком и свинцом

https://static.news.ru/photo/5ec685b6-6b00-11eb-9c86-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активисты Воркуты пожаловались, что местные дорожники используют вместо противогололёдных реагентов шлак из котельных, который содержит шлак и свинец. Власти города утверждают, что это безопасно для здоровья.

Жители Воркуты взяли анализы почвы и заказали их исследование в государственном аккредитованном университете им. Н. И. Лобачевского. Эксперты выяснили, что почвы населённого пункта содержат в 4,4–6 раз больше мышьяка, чем допустимо. Кроме того, значительно загрязнены свинцом, медью и никелем.

Фактически по всему городу шлакохранилище. Он (шлак. — NEWS.ru) является отходом четвёртого класса опасности. Когда машины по шлаку проезжают, он превращается в состояние пыли, она является гораздо более токсичной и оказывает намного более патогенное воздействие на организм, — заявил журналистам Mash активист Эдуард Петров.

Он отметил, что такая ситуация грозит жителям онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательных путей и для борьбы с гололёдом следует использовать более традиционные средства, такие как гранитная крошка или крупный песок. Однако местные власти настаивают, что всё безопасно.

При этом представитель городской администрации отрицает опасность используемого шлака, но подтверждает его использование.

Это дикость несусветная/ <...> Шлак, используемый МБУ «Специализированное дорожное управление» как противогололёдный материал, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о его безопасности, которое выдают ежегодно перед началом зимнего периода, — сказал представитель администрации.

Он заявил, что, согласно исследованию Воркутинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми», «удельная эффективная активность природных радионуклидов» не превышает нормативы. По его словам, каждый год на дорогах города используют примерно 2,5 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси и шлака, передаёт РИА Новости.

Ранее в американских популярных марках детского питания обнаружили высокие уровни присутствия тяжёлых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть. Об этом сообщили в подкомитете по экономической и потребительской политике палаты представителей США, писал NEWS.ru.