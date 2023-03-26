Донской депутат предложила использовать труд детей без согласия родителей Донской депутат Иващенко предложила использовать труд школьников без разрешения родителей

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Татьяна Иващенко заявила, что школам нужно разрешить привлекать учеников к изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей для участников спецоперации без согласия родителей, сообщает 161.ru. Парламентарий считает, что нужно вернуться к системе, «когда родители доверяют школе». По словам Иващенко, то, что ученики до окончания школы «не поднимают ничего тяжелее тряпки», неправильно.

Школа — тот институт, которому нужно доверять, и в своем патриотическом воспитании школа должна иметь право детей вовлекать в общественно значимый добровольческий труд без разрешения родителей. <...> [Дети] тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя, — приводит издание слова депутата.

Спикер заксобрания Александр Ищенко призвал Иващенко не выходить за рамки повестки заседания, но все же поручил своей заместительнице Светлане Мананкиной проработать инициативу вместе с депутатом.

Ранее в Краснодарском крае ученикам младших классов одной из школ показали, как делать окопные свечи. Мастер-класс для ребят провели волонтеры, а инициаторами выступили учителя. Школьникам также рассказали, как окопные свечи использовались во время Великой Отечественной войны.